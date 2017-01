A chuva fez com que a represa transbordasse e a ponte ficou totalmente danificada, deixando a estrada dividida ao meio

Já faz 1 ano que os moradores daquela região enfrentam transtornos

Aline Ruiz

As chuvas que estão caindo sobre Votuporanga estão deixando algumas marcas. Uma represa localizada atrás da antiga Apae de Votuporanga, na vicinal Claudomiro Merlotti, conhecida Estrada do Barreiro, não suportou o volume de água e transbordou. O fato foi levado até as redes sociais e os moradores pedem providências por parte da Prefeitura Municipal, que por sua vez garantiu que um projeto está sendo elaborado para a construção de uma nova ponte.

A chuva fez com que a represa transbordasse e a ponte ficou totalmente danificada, deixando a estrada dividida ao meio. “Já faz 1 ano que os moradores dessa região enfrentam transtornos, eles já estão cansados de tanto pedir, esta estrada é muito utilizada para ir até a cidade, muitos trabalham todos os dia em Votuporanga”, falou uma moradora do município.

A dificuldade maior, segundo ela, é que para retornar os motoristas precisam ir ao trevo de Valentim Gentil. “Eles precisam andar 10 km a mais para conseguirem chegar aos seus destinos”, desabafou.