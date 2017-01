A presidente do Sincomerciários, Lia Marques, fez a entrega dos materiais escolares durante todo o dia de ontem (9)

publicado em 10/01/2017

A entrega desse ano aconteceu na sede do sindicato durante todo o dia de ontem (9) e foi possível doar cerca de 1.200 kits

Aline Ruiz

Desde 2008 que o Sindicato dos Comerciários de Votuporanga distribui kits escolares para estudantes do Maternal II ao 5º ano. A entrega desse ano aconteceu na sede do sindicato durante todo o dia de ontem (9) e foi possível doar cerca de 1.200 kits. De acordo com a presidente do Sincomerciários, Lia Marques, a procura neste ano aumentou cerca de 30% e surpreendeu. Para ela, a crise que o país está enfrentando contribuiu para que mais associados se inscrevessem para receber os kits.

A presidente do Sincomerciários, Lia Marques, falou da enorme satisfação de realizar a campanha mais um ano. “A entrega dos kits é extremamente importante para os associados. Tivemos uma surpresa neste ano, porque a procura aumentou 30% e acredito que a crise tenha contribuído para que isso acontecesse e eu fico preocupada, mas feliz de poder ajudar”, revelou.

As inscrições para receber os kits ficaram abertas de setembro a novembro do ano passado. “Os materiais do projeto são entregues de acordo com a série da cada estudante, os pais trazem a lista no momento da inscrição e montamos o kit de acordo com essa lista, isso é considerado um diferencial e também um investimento, já que a educação é fundamental para tornar estes alunos verdadeiros cidadãos”, disse.

Esse foi o primeiro ano que Lindomar Alves foi até o sindicato retirar os kits escolares para os seus dois filhos. “É uma ajuda e tanto, porque é menos uma conta que temos que pagar no começo do ano”, falou.