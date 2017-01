Golpistas postam links de ofertas em redes sociais com toda identidade visual de lojas renomadas, mas tudo não passa de uma fraude

publicado em 17/01/2017

O Procon de Votuporanga, órgão vinculado à Prefeitura, alerta para um golpe que está fazendo vítimas em toda a região. Trata-se de fraude através de boleto falso em compras pela internet. O método envolve propagandas de eletrodomésticos, eletrônicos, informática e outros produtos com preços abaixo do mercado.

“Em quase todos os casos atendidos, as vítimas foram atraídas por links de ofertas em redes sociais”, diz a diretora do Procon, Andrea Isabel da Silva Thomé. Segundo ela, os golpistas postam ofertas com toda identidade visual de lojas renomadas, mas tudo não passa de uma artimanha bem arquitetada para enganar as vítimas.

“Empolgada com a oferta, a pessoa clica no link e é direcionada para uma página parecida com a da loja verdadeira, onde faz a compra e imprime o boleto. Entretanto, a linha digitável do documento direciona o depósito para uma conta bancária de pessoa física”, alerta Andrea.

Durante o procedimento de compra, o consumidor recebe e-mails e “supostas” confirmações da “loja”, o que leva a crer que a transação seja oficial. A vítima só descobre o golpe depois de alguns dias, quando o produto não chega.