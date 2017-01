Com reestruturação, Horto Florestal também deverá oferecer espaços para as instituições desenvolverem suas ações e divulgarem campanhas às famílias visitantes

publicado em 04/01/2017

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica de Carvalho, acompanhada do prefeito João Dado, participou de uma primeira reunião com diretores de entidades assistenciais do município na manhã desta terça-feira (4/1). A primeira-dama apresentou novidades para a área, anunciou recursos e propôs soluções para serem iniciadas já nos próximos 100 dias de governo. A reunião contou ainda com a presença do Serginho da Farmácia, apresentado pelo prefeito como o novo secretário de Assistência Social.

O prefeito falou do compromisso em ampliar os recursos às entidades assistenciais de Votuporanga, por meio de emendas parlamentares e de verbas oriundas do orçamento próprio. “No último ano a Prefeitura repassou R$ 1,1 milhão. Vamos ampliar esse valor já neste ano, inclusive com emendas parlamentares. A proposta é chegar em torno de R$ 2,4 milhões, com uma primeira parcela repassada ainda em janeiro. E assim será nosso governo, nós vamos cuidar de gente”, destacou.

Eventos no Horto

Marcelo Zeitune, também anunciado pelo prefeito no último dia 1º como secretário adjunto da Saev Ambiental, esteve presente na reunião e apresentou algumas sugestões que poderão contribuir com as entidades.

"Vamos iniciar, em breve, a reestruturação e modernização do Horto Florestal para abertura também aos finais de semana. Queremos colocar aquele espaço à disposição das entidades para que façam eventos e ações com a comunidade e, ao mesmo tempo, gerem recursos para manter o trabalho de atendimento aos mais carentes", explicou Zeitune.

O prefeito João Dado afirmou que o Horto Florestal voltará a ser um espaço de lazer também aos finais de semana, e "certamente, a participação das entidades nessa proposta será muito importante".

Atualmente, o Horto está aberto à visitação de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.