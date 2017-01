O encontro será na Casa do Advogado Doutor Ultimatum Fava, às 9h30

Marcos da Costa, presidente da Secional São Paulo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), estará na cidade

Para conversar com os membros da advocacia local, o presidente da Seccional São Paulo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Marcos da Costa, visita Votuporanga na sexta-feira (20). Ele estará acompanhado pelo presidente da Comissão de Assistência Jurídica da OAB SP, Aislan de Queiroga Trigo, e pelo secretário adjunto da Caasp, Alexandre Ogusuku. O presidente da OAB local, Adelino Ferrari Filho, recepcionará Marcos e os demais membros da Ordem, às 9h30, na Casa do Advogado Doutor Ultimatum Fava, localizada na rua Espírito Santo, 2468.