Intenção é agilizar o serviço e oferecer o máximo de eficiência nos trabalhos; previsão é de que a equipe atenda uma mesma área com menor intervalo de tempo

publicado em 19/01/2017

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Votuporanga está elaborando o calendário anual de limpeza de praças, canteiros de avenidas e outras áreas verdes públicas. Além do cronograma, haverá reforço de equipes e liberação de novos equipamentos. Votuporanga conta com aproximadamente 80 espaços que exigem manutenção e reparos contínuos, como podas e roçagens.

Conforme explica o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar, a intenção é agilizar o serviço e oferecer o máximo de eficiência nos trabalhos. Com o mapeamento e determinação de datas, a previsão é de que a equipe atenda uma mesma área com menor intervalo de tempo. “Estamos organizando de maneira que toda a cidade seja atendida continuamente. Uma mesma praça passará por limpeza pelo menos duas vezes a cada 40 dias, evitando transtornos à população. Teremos equipes específicas, focadas somente em limpeza de áreas verdes. Assim como teremos um outro grupo voltado apenas para recuperação do asfalto”, afirma Gaspar.

O mapeamento trará um tempo médio necessário para execução do serviço em cada área, levando-se em conta o tamanho e os maquinários a serem utilizados. “Vamos buscar seguir essas datas, no entanto, é preciso levar em conta as condições climáticas”, conta o secretário, observando que as chuvas do mês atual, além de acelerar o crescimento da vegetação, também impedem alguns serviços.

Força Tarefa

O secretário de Obras, Gaspar, ressalta que desde os primeiros dias da gestão do prefeito João Dado as equipes estão trabalhando para atender casos de limpeza de praças de maior urgência. O serviço já foi realizado no Parque Santa Amélia, campo da Vila Carvalho, campo da Ferroviária, na área onde ficam os equipamentos da Patrulha Agrícola - na Rua Fioravante Poiani, bairro Jardim Santos Dumont, entre outros.