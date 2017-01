Ação tem como objetivo mobilizar e conscientizar a população contra todos os tipos de violência

publicado em 24/01/2017

Entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos, promove a Semana da Não-Violência. A intenção é mobilizar e conscientizar a população contra todos os tipos de violência e reforçar a importância de manter a sociedade em paz.

Um café da manhã será realizado no dia 1.º de fevereiro, às 9h, no auditório da Secretaria da Cidade para lançar o evento. O encontro contará com a participação do prefeito João Dado, autoridades municipais, diretores de escolas, representantes de entidades e sociedade em geral.

Com o tema “Ninguém pode tirar os seus Direitos Humanos”, a programação inclui entrega de materiais informativos e outras ações. “Serão trabalhados todos os tipos de violência como discriminação, agressões, bullyng, racismo, ameaças, violência psicológica ou sexual, entre outras”, explicou o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira.

O evento conta com o apoio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3422-2770.

Não-Violência

O dia da Não-Violência, lembrado em 30 de janeiro, foi proclamado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em homenagem a Mohandas K. Gandhi, cujo assassinato ocorreu nessa data, em 1948. Trata-se de uma iniciativa voltada à educação para a paz, a solidariedade e o respeito pelos direitos humanos.

Serviço:

Lançamento “Semana da Não-Violência”

Data: Quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017

Horário: 9h