Dado e Carlão reiteraram o pedido de doação da área do Estado para o município

publicado em 25/01/2017

Entre os projetos de governo do prefeito João Dado está a construção de uma Usina de Asfalto para atender a cidade com mais agilidade e economia. Para viabilizar a conquista, a Prefeitura busca a doação de parte da área da residência do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ao município. O pedido foi reiterado pelo prefeito e o deputado estadual Carlão Pignatari nesta terça-feira (24/01) em reunião com o secretário Samuel Moreira, chefe da Casa Civil do Governo do Estado.

Carlão e Dado explicaram ao secretário que a área, localizada na confluência da rua Tibagi e avenida Pansani, está com uma grande parte ociosa, pois muitos serviços deixaram de ser feitos pelo órgão, porque a maioria das obras é executada por empresas contratadas, como a conservação de estradas.

A reivindicação fora apresentada em 2016, pelo então prefeito Junior Marão. O deputado e o prefeito explicaram que o município tem interesse em pelo menos metade da área, cerca de 9,6 mil metros quadrados e também na usina de asfalto para pavimentação. De acordo com Dado, a usina seria de grande utilidade para a Prefeitura, principalmente para os trabalhos de recapeamento e reparos em trechos maiores deteriorados pelas chuvas.

O deputado e o prefeito explicaram também ao Secretário que a área, após ser transferida para o município, seria destinada à Segurança Pública, para construção de uma nova Delegacia Seccional de Polícia e outros departamentos, uma espécie de Central de Polícia Judiciária, onde seriam agrupados todos os setores da Polícia Civil, visando facilitar o atendimento ao público.

Por outro lado, o atual prédio da Delegacia Seccional de Polícia, na avenida da Saudade, passaria a ser utilizado pelo AME (Ambulatório Médico de Especializados), para ampliação de seus serviços à população regional. A Delegacia Seccional fica ao lado do AME.

De acordo com o deputado Carlão Pignatari, trata-se de uma solução muito importante para uma área, que está localizada dentro da cidade e com pouca utilização pelo DER. “Assim, aproveitaríamos um espaço em um local importante, de fácil acesso e estacionamento, para o setor de segurança pública e também ganharíamos a opção de ter um AME com capacidade de até pequenas cirurgias, eliminando-se a alta demanda de pessoas que ficam longos meses à espera de atendimento. Seria um grande ganho nas duas áreas”, conclui o deputado.

Dado fala da expectativa com a mudança. “Nosso foco é saúde. Portanto, dessa forma poderíamos resolver várias situações. Por um lado daremos uma melhor utilidade à área do DER, com uma sede de Delegacia que congregaria todos os serviços da Segurança Pública e ainda poderíamos ampliar o espaço para atendimento à saúde”.