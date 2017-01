A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Cidade, iniciou um planejamento para mobilizar Associações de Moradores de Bairros com a finalidade de analisar as necessidades de serviços em cada canto da cidade. Uma reunião foi realizada na última semana, com a participação do Senac, para discutir as formas de iniciar este trabalho.

