Cinco empresas participaram da licitação; o maior salário é para o setor de contabilidade pública, quase R$ 2.500

publicado em 08/01/2017

O concurso público da Prefeitura Municipal de Votuporanga é para nove áreas

Daniel Castro

Daniel Castro





A licitação para contratação da empresa que realizará o concurso público da Prefeitura Municipal de Votuporanga está em fase final e já há uma vencedora. A Consesp ficou em primeiro lugar entre as cinco empresas participantes.

O Poder Executivo abriu o processo licitatório para contratação de empresa especializada em concursos públicos, que deverá elaborar, organizar, divulgar, aplicar as provas e corrigi-las. A empresa também tem obrigação de analisar os possíveis recursos.

De acordo com a Administração Municipal, o primeiro lugar ficou com a Consesp – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas LTDA. A empresa apresentou os valores unitários: nível fundamental, R$ 19; médio, R$ 23,50; e superior, R$ 25. Na segunda colocação fico a CKM Serviços LTDA, com os preços: nível fundamental, R$ 36,50; médio, R$ 40,50; e superior, R$ 46,50.

Ainda conforme a Prefeitura, a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço das concorrentes ocorreu sexta-feira (6). Cinco empresas participaram da licitação e a vencedora foi publicada no jornal A Cidade de ontem. “Não havendo recurso, serão feitas a homologação e adjudicação para a assinatura do contrato. A previsão é de que a abertura do edital do concurso ocorra ainda neste mês de janeiro, após a assinatura do contrato”, explicou o Executivo.

O concurso é para nove áreas: agente de combate às endemias (1 vaga masculino e 1 vaga feminino); fiscalização de posturas (1 vaga); direção veicular (1 vaga); operação de máquinas pesadas I (1 vaga); contabilidade pública (4 vagas); biblioteconomia (1 vaga); administração geral I (3 vagas); administração geral II (3 vagas) e inspetoria de alunos (1 vaga).

Os salários são de R$ 1.176,46 para agente de combate às endemias, R$ 1.384,89 (fiscalização de posturas), R$ 1.176,46 (direção veicular), R$ 1.276,06 (operação de máquinas pesadas I), R$ 2.488,27 (contabilidade pública), R$ 1.930,97 (biblioteconomia), R$ 1.311,26 (administração geral I), R$ 1.423,37 (administração geral II) e de R$ 1.001,89 para inspetoria de alunos.