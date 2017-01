Se aprovado, serviço será executado a partir do dia 1º de fevereiro mediante planejamento e cronograma elaborados pela Saev Ambiental

publicado em 27/01/2017

A Prefeitura de Votuporanga, consciente da sua responsabilidade pela qualidade de vida da população, reconhece a importância que o plantio e a manutenção da arborização nas vias públicas do município são fundamentais neste processo. Diante disso, um projeto de lei foi enviado à Câmara para ser votado na próxima sessão, com o objetivo de padronizar o serviço de poda de árvores.

Caso aprovado, as ações terão início a partir do dia 1º de fevereiro e o trabalho passará a ser feito pela Saev Ambiental, sem qualquer custo aos moradores.

As podas serão realizadas mediante planejamento e cronograma elaborados pela Saev Ambiental. “Quando a municipalidade assume a responsabilidade da poda de árvores plantadas nos passeios públicos da cidade está cumprindo sua atribuição de cuidar do meio ambiente e zelar pela qualidade de vida da população”, ressaltou o superintendente da autarquia, Waldecy Bortoloti.

Consta ainda no projeto que as podas que se fizerem necessárias fora deste cronograma seguirão escala por ordem de solicitação e urgência de cada situação. “A intenção é fazer com que o serviço percorra toda a cidade duas vezes por ano. Fora deste período, os moradores podem executá-lo de forma independente, por exemplo, contratando podadores, desde que sejam obedecidas as normas de padronização”, explicou o superintendente adjunto da Saev, Marcelo Zeitune.