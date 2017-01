Datas, horários e atrações devem ser divulgados nos próximos dias

publicado em 20/01/2017

Silvia Brandão Cuenca Stipp, secretária de Cultura e Turismo

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Este ano Votuporanga volta a ter Carnaval popular. A Prefeitura Municipal confirmou a realização da festa na Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado. Datas, horários e atrações devem ser divulgados nos próximos dias.

Em 2016, o prefeito Junior Marão decidiu que o Executivo não realizaria Carnaval popular, porque não era o momento de gastar o dinheiro dos cofres públicos fazendo a festa, já que os municípios viviam um ano crítico de muita crise. “Assim como acontece em outros municípios, esse ano o Carnaval na cidade será apenas privado, o que não deixa de gerar, além de emprego, dinheiro para o município, principalmente no comércio e no setor imobiliário. Então, esse ano nós optamos por não ter o Carnaval de rua gratuito”, contou na época.

Agora, mesmo diante do pouco tempo de gestão, a administração João Dado analisou inúmeras possibilidades de realização do Carnaval junto à Secretaria da Cultura e Turismo e ficou definido que a festa acontecerá na Concha Acústica. “O evento será aberto a toda população”, explicou a Prefeitura.

Já foi levantada a hipótese de uma parceria entre o Bloco Oba! e a Prefeitura Municipal. A união viabilizaria a realização de uma festa gratuita para a população. O assunto foi abordado em dezembro, na Câmara, em audiência pública da Secretaria de Cultura e Turismo, comandada pela secretária Silvia Stipp. Na oportunidade, o então vereador Matheus Rodero, que é um dos proprietários do Oba!, sugeriu que o Bloco e Poder Executivo fizessem uma reunião para a realização do Carnaval popular. Ele afirmou que o Oba! “se coloca à disposição para que, junto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o município possa realizar uma festa para a população”.