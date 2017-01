Dentro dos objetivos traçados pela administração João Dado, está o estreitamento das relações do poder público com as instituições parceiras, no sentido de fortalecer as iniciativas voltadas para a geração de vagas de empregos e atração de novas empresas.

Assim, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, cumprindo uma série de visitas agendadas pela pasta, esteve com o diretor do Senai - Votuporanga, Cesar Ferraiolo Batista, acompanhado por Ricardo Zacarelli, gerente do Espaço Empresarial "David Mendonça Pontes" e diretor da regional da Fiesp.

No encontro, ambos discutiram as possibilidades de ampliar o leque de parcerias que a municipalidade mantém com a unidade, com a oferta de novos cursos direcionados, especialmente, para a formação de mão de obra especializada para as indústrias já existentes, bem como visando futuros segmentos a serem incrementados. "Inclusive, falamos sobre a vinda já anunciada de uma unidade da Oregon Labware Scientific Solutions, que atuará na área de purificação de lítio e fabricação de platina, com o diretor do Senai adiantando que há possibilidade de se estudar a oferta de treinamento para os futuros colaboradores", disse Rolandinho.