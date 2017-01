O Poder Executivo está realizando um estudo para saber quais as áreas necessitam de mais servidores públicos municipais

publicado em 26/01/2017

Um concurso está prestes a ser realizado e a Prefeitura já confirmou a realização de mais um

Daniel Castro

A Prefeitura Municipal de Votuporanga confirmou ao A Cidade que deve mesmo realizar mais um concurso em 2017. Recentemente, o prefeito João Dado comentou sobre a intenção do Poder Executivo em fazer mais uma avaliação para contratação de servidores.

De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Administração já realiza um levantamento em todas as áreas para mapear a necessidade por profissionais. Com esse estudo em mãos, pode dar andamento a um novo concurso público. “A intenção é que ele seja realizado ainda neste primeiro ano de gestão do prefeito João Dado”, informou.

O Executivo está prestes a assinar contrato com A Consesp – Concursos Residências Médicas Avaliações e Pesquisas Ltda para realização do primeiro concurso da administração João Dado. A partir da assinatura, a empresa terá cinco dias para publicar o edital do concurso com a data de realização das provas e demais informações para os candidatos.

A Consesp apresentou três valores para a realização das provas: nível fundamental, R$ 19; médio, R$ 23,50; e superior, R$ 25.

O concurso atual é para nove áreas: agente de combate às endemias (1 vaga masculino e 1 vaga feminino); fiscalização de posturas (1 vaga); direção veicular (1 vaga); operação de máquinas pesadas I (1 vaga); contabilidade pública (4 vagas); biblioteconomia (1 vaga); administração geral I (3 vagas); administração geral II (3 vagas) e inspetoria de alunos (1 vaga).