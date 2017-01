O veículo percorrerá as 29 escolas do município para realização de atendimentos

publicado em 05/01/2017

Dado falou sobre diversas áreas da administração pública

Daniel Castro

A Prefeitura de Votuporanga vai adquirir um ônibus que contará com dois consultórios de odontologia. O veículo, que terá ainda equipe de oftalmologia, percorrerá as 29 escolas do município para realização de atendimentos. “Dentro de cem dias, estaremos com esse consultório em funcionamento”, revelou o prefeito João Dado, que também comentou sobre outras áreas da administração pública.

De imediato, explicou Dado, também será adquirido um aparelho de ultrassom para o mini hospital do Pozzobon.

O chefe do Executivo afirmou que Votuporanga contará com uma usina de asfalto para a realização da operação tapa-buracos. Serão adquiridos os equipamentos necessários para os consertos. Com isso, ele acredita que não haverá mais problemas com buracos nas ruas.

A intenção é que a usina seja criada dentro dos cem primeiros dias de mandato. Não será, explicou, uma fábrica grande, porém ela permitirá que seja feita uma quantidade de massa asfáltica para o programa de tapa-buracos.

Sobre o caixa da Prefeitura, Dado contou que “felizmente o prefeito Junior Marão e o vice Waldecy Bortoloti nos deixaram em uma condição bastante favorável”. “A nossa realidade é positiva no aspecto financeiro”, acrescentou.

Em relação às vagas em creches, o prefeito lembrou que está em seu plano de governo a construção de Cemeis (Centros Municipais de Educação Infantil) e de escolas para ensino fundamental. Ele pretende, também nesse início de mandato, iniciar o processo licitatório para construção do primeiro Cemei de sua administração.





Dentro de seis meses, esclareceu, deve ser inaugurado o sétimo distrito industrial. A Prefeitura já está fazendo o levantamento das áreas para o novo distrito.





