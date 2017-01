Quem já participa

Vale ressaltar que as pessoas já beneficiadas pelo Promae há três anos devem passar pela seleção novamente, uma vez que a bolsa de estudos tem validade deste período, portanto, a atenção ao prazo de vencimento do incentivo é de responsabilidade dos contemplados.

Caberá à Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga comprovar, mediante visita de assistente social, a real situação financeira da família do classificado, que será feita por amostragem ou a qualquer tempo para verificação de denúncias.

O beneficiário deverá prestar serviço gratuito à comunidade, sempre que solicitado, cuja carga horária será determinada pelo Poder Executivo, exceto aqueles que exerçam cargo ou emprego devidamente registrado, com carga horária igual ou superior a 40 horas semanais.

Conheça o Promae

O Programa Municipal de Auxílio Educação Bolsa de Estudo (Promae) é de responsabilidade da Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga e tem como objetivo incentivar a formação profissional de estudantes de baixa renda. São oferecidas bolsas de estudo de até 50% para custeio parcial das despesas decorrentes de mensalidades escolares ou de transporte em sistema de fretamento coletivo.

Inscrição

A inscrição deve ser feita por meio do edital disponível no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), item Cidadão, link Bolsa de Estudo. O prazo vai até o dia 31 de janeiro. Para consultar quais instituições de ensino e cursos são credenciados, os candidatos podem ligar na Secretaria da Educação, pelo telefone (17) 3405-9750.

Ao finalizar sua inscrição online, o candidato deverá imprimir sua autodeclaração de veracidade e entregar no Polo UAB Votuporanga. Quem não levar o documento até dia 1º de fevereiro estará automaticamente desclassificado do processo seletivo. O Polo UAB fica na Rua Pernambuco, 1736, Vila Muniz, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Quem não tem acesso à internet pode procurar unidades da Prefeitura que oferecem o serviço de forma gratuita:

Polo UAB Votuporanga – Rua Pernambuco, 1736, Vila Muniz – segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30;

Acessa São Paulo – Galeria Central - Alameda Padre Edemur, 3367, Centro - segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

Acessa São Paulo (Espaço Empresarial) - Avenida Prestes Maia, 1629, Bairro Estação - segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h;

Telecentro Comunitário – Av. Elaine Cristina Jardineti, 2735, CDHU Votuporanga I, Pozzobon – segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30.