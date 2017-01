Interessados devem se cadastrar na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira

publicado em 09/01/2017

A Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego Frente do Trabalho, através do projeto Votuporanga em Ação. O programa é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos.

Os selecionados prestarão serviços de 4 horas/dia e serão remunerados com meio salário mínimo, mais uma cesta básica. As pessoas classificadas trabalharão em diversos setores da Prefeitura de Votuporanga e também em entidades assistenciais parceiras da administração pública. Também serão oferecidos cursos de qualificação, como forma de oportunidade de profissionalização para o mercado de trabalho.

Poderão se inscrever pessoas em situação de vulnerabilidade como, por exemplo, moradores de rua, ex-presidiários, profissionais do sexo, público LGBT, dependentes químicos, deficientes físicos e assemelhados. Conforme a necessidade social dos inscritos, será oferecida ajuda nas entidades assistenciais que prestam atendimento às pessoas em situação de rua, como acolhimento emergencial, através das instituições Casa Abrigo Irmãos de Emaús e Mão Amiga Casa de Estar.

O secretário Emerson Pereira destaca que este projeto tem como objetivo retirar as pessoas em situações sociais críticas, oferecendo oportunidade para serem inseridas novamente na sociedade e posteriormente encaminhadas ao mercado de trabalho. “O momento em que nosso país está vivendo é muito difícil, e ainda mais para estas pessoas que por algum motivo estão em situação crítica. Desta forma, é de suma importância o Poder Público oferecer uma chance de se reerguerem da atual situação vivida no estado de vulnerabilidade”, disse.