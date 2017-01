Aulas gratuitas já começam neste sábado, no Ginásio Hernani de Mattos Nabuco, para meninas com idade acima de 10 anos

publicado em 26/01/2017

Já estão abertas as inscrições gratuitas para a escolinha de futsal feminino da Prefeitura de Votuporanga. O projeto, coordenado pela Secretaria de Esportes e Lazer, é voltado para meninas com idade acima de 10 anos, sendo que para participar basta apenas estar matriculada na rede municipal de ensino e ter boa frequência escolar.

As aulas já começam neste sábado, das 18h às 20h, no Ginásio de Esportes Hernani de Mattos Nabuco. Interessadas devem comparecer, acompanhadas de pais ou responsáveis, no próprio local dos treinos. O Ginásio fica na rua Canadá, esquina com a Rio Grande. As inscrições podem ser feitas durante a semana, das 18 às 22h. Mais informações com o professor da modalidade, Sidney Santana, o Pigmeu, pelo telefone 17 99791-9180 (Whats App).

De acordo com o secretário José Ricardo da Cunha, o intuito maior não é formar atletas profissionais, porém, isso poderá acontecer. “O principal objetivo do prefeito João Dado é usar o esporte como ferramenta de transformação social, disponibilizando a prática como forma de preencher o tempo ocioso das crianças e adolescentes, ao mesmo temo em que vamos desenvolvendo todos os valores éticos do esporte, nesse caso o futsal”, comenta o secretário.

Serviço

Aulas de futsal para meninas acima de 10 anos

Quando: aos sábados, com início no dia 28 de janeiro

Horário: das 18h às 20h

Inscrições: segunda a sexta, das 18h às 22h, ou nos dias e horários das aulas