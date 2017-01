Inscrições começam nesta terça-feira (24/01) para os cursos de Informática para Iniciantes e Informática para Internet; aulas serão no Catis

publicado em 23/01/2017

Começam nesta terça-feira (24/01) as inscrições para os cursos gratuitos de informática oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga. São disponibilizadas 96 vagas para os módulos, Informática para iniciantes e Informática para internet, oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve apresentar cópias do RG e CPF, na sede do CTMO, das 8h às 16h30, até o próximo dia 31.

Podem participar jovens a partir dos 15 anos de idade. As aulas serão ministradas no Catis (Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social), situado no Terminal Rodoviário “Prefeito Leônidas Pereira de Almeida” e as oito turmas iniciam as atividades já em fevereiro. Cada uma das turmas terá dois encontros semanais.

O Catis foi inaugurado em 2014, no Terminal Rodoviário “Prefeito Leônidas Pereira”. Ao todo, 351 pessoas receberam certificados dos cursos gratuitos. A unidade conta com 15 computadores, servidor com rede e monitor, lousa digital, scanner, impressoras, TV de 32 polegadas, projetor multimídia, ar condicionado e aparelho de DVD.