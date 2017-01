Votuporanga em Ação II atende diversas pessoas em situação de vulnerabilidade social com emprego no setor de Serviços Gerais da Prefeitura

publicado em 27/01/2017

Beneficiados pelo programa “Frente de Trabalho – Votuporanga em Ação II” foram recebidos pelo prefeito João Dado na tarde desta quinta-feira (26/1) em seu gabinete. O encontro especial foi promovido pelo secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, buscando recepcionar o grupo que ganhou a oportunidade de uma vaga de trabalho junto à Prefeitura neste ano.

“Fico muito feliz por ter este contato com vocês, porque sei da luta de cada um e o quanto esse momento é importante para a família de todos. Vocês são exemplos de superação e de busca por uma vida melhor”, destacou o prefeito João Dado no momento em que fez a assinatura dos contratos dos primeiros trabalhadores selecionados para o programa em 2017.

Conforme explicou o Secretário da pasta, Emerson Pereira, o Votuporanga em Ação II atende, com emprego no setor de Serviço Gerais, diversas pessoas em situação de vulnerabilidade social como, por exemplo, moradores de rua, egressos do sistema prisional, público LGBT, dependentes químicos, deficientes físicos e assemelhados. “Para a maioria deles, isso significa, realmente, uma mudança de vida. Eles enxergam na Prefeitura um apoio importante para que lutem contra preconceitos e consigam melhorar suas condições sociais”, disse.

Aos 20 anos, Amanda de Oliveira, mãe de dois filhos, não conseguia vaga no mercado após ter cumprido pena. “Fui buscar o apoio da Secretaria de Direitos Humanos porque preciso seguir em frente e ter uma nova oportunidade. Estou muito feliz e confiante nesta nova fase da minha vida”, conta.

Elaine Aparecida de Jesus, de 38 anos, aguarda ansiosa para começar a trabalhar. “Eu vivia uma vida que não queria para as minhas duas filhas. Eu preciso dar a elas um bom exemplo e a Prefeitura abriu uma porta imensa para mim. Estou imensamente grata e emocionada”.

A mesma alegria é dividida por Marcos Rodrigo, de 38 anos. “Já trabalhei no programa e sei o quanto ele é importante pra gente. Aqui não sofremos preconceitos. Ter um trabalho tira muita gente das drogas e das ruas. É uma luz no fim do túnel”.

O contrato de trabalho é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Neste período, a Secretaria faz esforços no sentido de direcionar o participante para um emprego fixo e também oferece cursos de profissionalização gratuitos.

As 60 vagas abertas em 2017 já foram preenchidas. O prefeito João Dado pretende criar novas vagas nos próximos meses. Algumas entidades assistenciais vinculadas à Secretaria de Direitos Humanos também contam com o trabalho dos participantes, como por exemplo, o Asilo São Vicente, a Comunidade São Francisco de Assis, a Associação Antialcoólica, a Casa Abrigo, a Mão Amiga, entre outras.