Após aprovação de lei na Câmara Municipal, novo chefe do Executivo oficializou sua equipe de governo nesta sexta-feira (6/1)

publicado em 06/01/2017

Os novos secretários da gestão do prefeito de Votuporanga João Dado foram empossados oficialmente na manhã desta sexta-feira (6/1) no Gabinete da Prefeitura. Ao todo, são 20 profissionais que ficarão responsáveis pela gerência das áreas administrativas pelos próximos quatro anos.

No ato de posse, o prefeito comemorou a estruturação organizacional alcançada de maneira inédita por esta gestão. A lei, que traz especificados cargos e atribuições para todas as áreas da Prefeitura, foi enviada por Dado à Câmara e aprovada por unanimidade nesta quinta-feira (5/1).









O documento atende a uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ação de inconstitucionalidade, que tramita na esfera judicial, impedia a nomeação de qualquer servidor pelo novo prefeito. Para regularizar a situação, foi necessário criar uma lei inédita na história de Votuporanga contendo a estruturação organizacional da Prefeitura, aprovada por unanimidade em sessão extraordinária.









Entre outras determinações, estão dispostas as finalidades e atribuições dos órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como atribuições e formas de provimento de todos os cargos em comissão e das funções de confiança - sendo estas destinadas exclusivamente aos servidores públicos concursados e efetivos.









A estruturação proporciona economia aos cofres públicos na ordem de R$2.471.168,61 ao ano.









Confira abaixo um breve currículo de todos os secretários empossados:









Fundo Social de Solidariedade “Prof.ª Maria Muro Pozzobon”





Mônica Pesciotto de Carvalho





Formada em Psicologia, Mônica Pesciotto de Carvalho estudou nas escolas Uzenir Coelho Zeitune e Manoel Lobo. Trabalhou por 15 anos em diversos Hospitais de São Paulo (capital) como instrumentadora cirúrgica. Casou-se em setembro de 1977 com João Eduardo Dado Leite de Carvalho. Assume a nova administração do Fundo Social de Solidariedade dando continuidade aos projetos sociais a fim de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.









Secretaria da Administração





Miguel Maturana





Bacharel em Administração pelas Faculdades Integradas Dom Pedro II - São José do Rio Preto, Miguel Maturana Filho possui diversos cursos de especialização, entre eles o APG (Programa de Gestão Avançada da Amana-Key) em Gestão de Pessoas. No setor privado trabalhou nos bancos ABN AMRO Bank, por dois anos, e Santander Banespa, por 32 anos. Natural de José Bonifácio, reside em Votuporanga desde 2001, quando foi transferido para assumir a gerência geral da agência local do Santander. Ocupou o mesmo cargo nas cidades de Taquaritinga, Araraquara, Monte Alto, Ribeirão Preto e Novo Horizonte. Foi secretário de Gestão Administrativa entre 2010 e 2016, na gestão do ex-prefeito Junior Marão.









Secretaria de Assistência Social





Serginho da Farmácia





Comerciante, Sérgio Adriano Pereira, conhecido como Serginho da Farmácia, exerce a profissão há 25 anos. Em 2007, foi convidado pelo prefeito João Dado para entrar na vida pública quando concorreu ao cargo de vereador. Foi vereador por três vezes consecutivas, ficando entre os três mais votados nas eleições de 2008, 2012 e 2016. Em dezembro de 2014 foi eleito presidente da Câmara Municipal, função exercida até o fim de 2016.









Secretaria da Cidade





Marcelino Poli





Formado em Pedagogia, José Marcelino Poli trabalhou no Banco Bradesco S/A durante 12 anos e atuou no ramo de autopeças por mais quatro anos. No dia 3 de janeiro de 2011 assumiu o seu primeiro cargo na rede pública como chefe de setor de Conservação de Vias Rurais, na extinta Secretaria de Serviços Urbanos; passou também pela função de diretor de divisão de Relações Comunitárias e diretor de Departamento de Relações Comunitárias, ambos já na Secretaria da Cidade, a qual assumiu o cargo de titular interino durante os últimos dois anos, na gestão do ex-prefeito Junior Marão.









Secretaria da Cultura e Turismo





Silvia Stipp





Graduada em Jornalismo (PUCCamp) e Direito (UNIFEV), Silvia Brandão Cuenca Stipp também possui mestrado em TV Digital (FAAC - Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação/UNESP - Universidade Estadual Paulista - Campus Bauru); e especialização em Comunicação Jornalística (Cásper Líbero/Faperp). É professora do curso de Jornalismo da Unifev – Centro Universitário de Votuporanga e assumiu o cargo titular da Secretaria da Cultura e Turismo em janeiro de 2013, na gestão do ex-prefeito Junior Marão.









Secretaria de Desenvolvimento Econômico





Rolandinho Nogueira





Bacharel em direito, Rolando César Castrechini Castilho Nogueira é empresário. Foi presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP). Na gestão do ex-prefeito Junior Marão, ocupou o cargo titular da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança nos anos de 2012 e 2013.









Secretaria de Direitos Humanos





Emerson Pereira





Formado em Pedagogia (Unifev e Unicastelo/Fernandópolis), Emerson Pereira foi presidente da Associação de Moradores do Bairro São João de 2000 a 2004. Aos 21 anos, foi eleito conselheiro tutelar, ocupando o cargo por dois mandatos (2004-2007). Foi vereador por três mandatos. Em 2008 foi eleito pela primeira vez e nas eleições de 2012 e 2016 foi reeleito com maior número de votos. Entre 2013 e 2016, na gestão do ex-prefeito Junior Marão, ocupou o cargo de titular da Secretaria de Direitos Humanos.









Secretaria da Educação





Encarnação Manzano





Graduada em Pedagogia, História e Estudos Sociais, Encarnação Manzano também possui doutorado em Educação: Ensino na Educação Brasileira (Unesp); mestrado em Educação: Ensino na Educação Brasileira (Unesp) e em Administração Educacional. Especializou-se em Planejamento de Ensino e Didática. Exerceu cargos de coordenadora de curso, diretora, vice-diretora e reitora no Centro Universitário de Votuporanga (Unifev). Participou de comissões e bancas examinadoras de defesas de tese de doutorado na Unesp. Atualmente, é docente e assessora acadêmica da Reitoria no Centro Universitário de Votuporanga (Unifev, além de curadora da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV). Foi vereadora em Votuporanga no período de 2008 a 2012. Atua como avaliadora do MEC desde 1997. É membro do Conselho Universitário (CONSU) do Centro Universitário de Votuporanga.









Secretaria de Esportes e Lazer





José Ricardo da Cunha





Formado em Educação Física pela Funec, em 1991, José Ricardo Rodrigues da Cunha é ligado ao esporte desde a juventude. Foi jogador e técnico em várias modalidades. Entre 1997 e 2000 ocupou o cargo de secretário de Esportes, Lazer e Turismo. Foi também professor de educação física na rede estadual e um dos incentivadores na instalação do curso de graduação na Unifev – Centro Universitário de Votuporanga. Entre 1998 e 2000 foi professor de esportes coletivos (handebol, basquete, vôlei, futsal e futebol) do curso de Educação Física da Unifev. Ocupou o cargo de Secretário de Esporte e Lazer na gestão do ex-prefeito Junior Marão, de 2009 a 2016.









Secretaria da Fazenda





Diogo Mendes Vicentini





Bacharel em Direito e Contabilista, Diogo Mendes Vicentini foi presidente do Conselho Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Conselho Regional de Desenvolvimento Rural, da Fuvec – Fundação Votuporanguense de Ensino e Cultura, onde hoje atua como tesoureiro. Também presidiu e ocupou diversos cargos na diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga-FEV/Unifev e na Fundação Rádio Educacional de Votuporanga-FREV. Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDE), fundador do Sindicato dos Bancários de Votuporanga e Região onde ocupou cargos. Foi ainda diretor do Sindicato Rural de Votuporanga e membro do Conselho de Representação e Participação do Banco do Estado de São Paulo. É membro do CONSU (Conselho Universitário) da Unifev e do IFSP (Instituto Federal São Paulo). Entre 2001 e 2003 ocupou o cargo de chefe de Gabinete na Prefeitura. De 2003 a 2016 foi secretário de Desenvolvimento Econômico, na gestão dos ex-prefeitos Carlos Eduardo Pignatari e Junior Marão.









Secretaria de Governo





César Camargo





Graduado em Administração de Empresas pela Unifev, em 1993, César Fernando Camargo também possui pós-graduação em Marketing, Comunicação e Negócios pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos (Inbrape) e Unifev. Durante 21 anos, exerceu funções na Associação Comercial dentre elas, Secretário Executivo. Entre 2009 e 2015 assumiu o posto de assessor parlamentar do então deputado federal, João Dado, na Câmara dos Deputados em Brasília. Em fevereiro de 2015 passou também pela função de chefe de Gabinete na Câmara Municipal de Votuporanga até julho de 2016.









Secretaria de Obras





Gilmar Aurélio – Gaspar





Eleitor vereador por cinco vezes consecutivas, desde o ano 2000, Gilmar Aurélio tem experiência profissional como eletricista e atuou em diversas empresas do ramo de construção como Cantoia Figueiredo, Via Brasil e, atualmente, é encarregado do setor eletricista na Malta Industrial.









Secretaria de Planejamento





Jorge Seba





Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (UnB), Jorge Augusto Seba, também possui mestrado em Planejamento Urbano, Rural e Regional na Universidade de Taubaté/SP. Já ocupou o cargo de diretor de Obras da Prefeitura de Votuporanga, entre 1978 e 1983. Foi assessor de Planejamento entre 1983 e 1988. Também foi vereador entre 1989 e 1992, ocupando o cargo de Presidente da Câmara. Na área da Arquitetura e Construção é autor de projetos de obras privadas e públicas num total de mais de 150.000 m² em setores como residenciais, comerciais, industriais, hospitalares, escolares, creches, loteamentos, etc. Foi ainda professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unifev e Secretário de Desenvolvimento Urbano, entre 2009 e 2016, na gestão do ex-prefeito Junior Marão.









Procuradoria Geral do Município





Douglas Lisboa





Graduado em Direito pela Unifev em 2005, Douglas Lisboa da Silva também possui pós-graduação em Direito Público pela Universidade Anhanguera. Foi presidente do Conselho Tutelar de Votuporanga entre 2007-2009 e vereador entre 2013 e 2016, sendo eleito o primeiro presidente da Escola do Legislativo, onde realizou diversos trabalhos na comunidade, destacando o projeto Parlamento Jovem. Advogado militante na área de Direito Público e Tributário na Prefeitura de Votuporanga desde 2009.









Departamento da Controladoria Geral do Município





Ronaldo Armando de Mattos





Nascido em 1954, Ronaldo Armando de Mattos é formado em Administração de Empresas pela Mackenzie/SP e pós-graduado em Recursos Humanos na PUC/SP. Trabalhou durante 10 anos na CESP (Companhia Energética de São Paulo), ocupando o cargo de Especialista em Recursos Humanos, participando efetivamente da elaboração e implantação do Plano de Cargos e Salários daquela instituição. Possui experiência de mais de 20 anos em supervisão e gerência comercial de grandes empresas.









Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – Saev Ambiental





Waldecy Bortoloti





Formado em Ciências Contábeis, Waldecy Bortoloti começou a trabalhar aos 9 anos no comércio da família, a Casa Bortoloti, auxiliando o pai até os 18 anos. Ingressou no Banco do Comércio e Indústria, na capital paulista, onde atingiu o posto de gerente auxiliar. No retorno à Votuporanga, foi convidado pelo político e empresário Áureo Ferreira para assumir a direção comercial da Marabu Veículos, concessionária Volkswagen. Pouco tempo depois, tornou-se o diretor comercial de todo o Grupo Áureo Ferreira. Atuou no mercado imobiliário em São José do Rio Preto e, depois, instalou em Votuporanga a sua própria empresa no segmento, responsável pelo loteamento Residencial Bortoloti, na zona norte. Na política, foi vice-prefeito durante a segunda gestão do ex-prefeito Junior Marão, entre 2012 e 2016.









Superintendência Adjunta de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – Saev Ambiental





Marcelo Marin Zeitune





Bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, Marcelo Marin Zeitune também possui especialização em Marketing, Comunicação e Propaganda e MBA em Estudos da Economia, Cooperativismo e Agronegócios pela USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto. Foi diretor de Trânsito e Serviços Urbanos e secretário de Meio Ambiente e Gestão de Serviços, na gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo Pignatari. Entre 2009 e 2012 ocupou o cargo de superintendente da Saev Ambiental e de 2013 a 2016 foi chefe de Gabinete da Prefeitura de Votuporanga, durante a gestão do ex-prefeito Junior Marão.









Secretaria da Saúde





Márcia Reina





Formada em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Pontifícia Universidade Católica (PUC) Campinas/SP, em 1980, Márcia Cristina Fernandes Prado Reina também possui pós-graduação em Saúde Pública, Administração Hospitalar e em Gestão de Emergência em Saúde Pública. Desde 1984 trabalha na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e atualmente é enfermeira da GVE – São José do Rio Preto/CVE/CCD/SES-SP onde é responsável pela área do Planejamento do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde). Participou na elaboração do plano operativo para a visita do papa em Aparecida, em 2013, e da Copa do Mundo em 2014, na abrangência do Estado de São Paulo.









Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança





Jair de Oliveira





Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, em 1983, pela Fadir (atual Centro Universitário de São José do Rio Preto – Unirp), Jair de Oliveira também possui especialização em Ciências Penais e Processuais Penais pela UNIRP, em 1994; mestrado em Ciências Penais pela Universidade de Extremura, em Badaroz - Espanha. Trabalhou na Polícia Militar do Estado de São Paulo de 1975 a 1985 em Meridiano, Fernandópolis e Votuporanga. Atuou como delegado de Polícia do Estado de São Paulo de 1985 a 2001, nos municípios de Magda, Floreal, Cosmorama, Suzano, Palestina e Votuporanga. Foi professor de Direito Penal no período de 1990 a 1999, na UNIRP; e de 1999 a 2008 no Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV. Foi secretário de Trânsito e Transporte de Votuporanga nos anos de 2001 a 2004, na gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo Pignatari.









Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – Votuprev





Adauto Mariola