O chefe do Executivo esteve presente na 1ª Sessão Ordinária de 2017 da Câmara Municipal e falou sobre seu plano de governo

publicado em 24/01/2017

João Dado durante seu discurso na Câmara Municipal

Aline Ruiz

aline@acidadevotuporanga.com.br





Na noite de ontem (23), os 15 vereadores eleitos de Votuporanga realizaram a 1ª Sessão Ordinária de 2017. Na ocasião, o prefeito eleito João Dado utilizou a tribuna da Casa de Leis para saudar os parlamentares e também detalhar sobre os principais pontos de seu plano de governo para este ano. O destaque ficou para o anuncio da volta das atividades do Mercado Municipal, que atualmente está desativado, além da criação do 9º Distrito Industrial.

Dado lembrou que na Administração passada o ex-prefeito Junior Marão determinou a migração do Poupatempo, que hoje está instalado ao lado do prédio do antigo Mercado Municipal, para a área do North Shopping. “Essa mudança vai permitir que a gente faça uma reanálise da cessão do prédio do conhecido Mercadão e a sua readaptação”, disse.

Naquele local, com toda a reestruturação, o prefeito afirmou que investimentos serão feitos para contribuir com os pequenos produtores rurais. “Lá teremos uma variedade de hortifrutigranjeiros da melhor qualidade, que iremos adquirir diretamente com os produtores rurais, o que trará benefícios também para eles”, comentou.

Sobre os Distritos Industriais, Dado falou que todos os terrenos ainda não ocupados passarão por uma reanálise. Ele ainda revelou a criação do 9º Distrito Industrial. “Ninguém nunca ouviu falar desse distrito, estou falando agora. Nós já iniciamos os estudos de áreas rurais, estamos consultando e negociando as áreas para serem desapropriadas e aí sim daremos início ao 9º Distrito Industrial”, complementou.





Procuradoria Geral

Sobre os trabalhos que serão desenvolvidos pela Procuradoria Geral do Município, que tem como responsável o ex-vereador Douglas Lisboa, Dado destacou a elaboração do convênio da Estrada do 27. “Firmamos convênio com a usina CofcoAgri, estamos agora tendo uma discussão técnica, mas a ordem de serviço já está em elaboração e em breve essa obra emblemática terá início”.





Fazenda

Na Secretaria da Fazenda, pasta ocupada por Diogo Mendes Vicentini, o prefeito falou sobre a reformulação dos serviços de cadastramentos de construções ainda não regulares. “Muitas pessoas dirão que isso não tem impacto, mas tem sim. Existem centenas de imóveis construídos na cidade que a Prefeitura não tem conhecimento, então esse cadastramento irá melhorar as finanças com o pagamento do INSS e IPTU”.





Educação

Dado falou das novas contratações na área da Educação, secretaria de Encarnação Manzano. “Contratamos onze professores e faremos novos concursos, porque a Educação é o único caminho para a independência, precisamos investir nela”, afirmou. O prefeito ainda falou que uma reanálise será feita no Plano de Educação do município, além de buscar recursos junto ao Ministério da Educação.





Saúde

Na área da Saúde, da secretária Márcia Reina, Dado destacou a conquista de dois grandes investimentos para a cidade: a Clínica da Mulher e da Criança e o Hemonúcleo. “A clínica será adaptada em um imóvel já existente e dará mais assistência para as mulheres e crianças, ações para a implantação já foram iniciadas, assim como a criação do Hemonúcleo”.





Cidade

Na Secretaria de Cidade, pasta de Marcelino Poli, o prefeito falou sobre um trabalho que será, segundo ele, de extrema importância para Votuporanga. “Vamos elaborar um cronograma de reuniões com as associações de bairro. A partir daí, saberemos o que precisa ser feito ou melhorado em cada bairro”.





Esporte

Na Secretaria de Esportes, de José Ricardo da Cunha, o Mineiro, Dado reconheceu o sucesso da Copa São Paulo Jr. “Votuporanga foi considerada a melhor sede da competição pela Federação Paulista de Futebol”. O prefeito ainda falou sobre a realização do Jori em 2017 em Votuporanga e o convênio conquistado com o Estado para a construção do Centro de Formação Esportiva de Natação.





Desenvolvimento Econômico

Na área do Desenvolvimento Econômico, pasta de responsabilidade de Rolandinho Nogueira, além do anúncio do Mercado Municipal e da criação de um novo Distrito Industrial, Dado falou sobre a migração do Espaço Empresarial para o antigo prédio do Senai/Cemad. “Lá teremos a sede da secretaria, o Espaço Empresarial, PAT, CTMO e a Sala do Empreendedor, que irá dar uma atenção especial para o Microempreendedor Individual (MEI)”.





Planejamento

Na Secretaria de Planejamento, de Jorge Seba, Dado falou sobre a revitalização das ruas do comércio. “O trecho da rua Amazonas, entre a rua Ceará e Paraíba ficaram sem revitalização e tiveram uma queda drástica nas vendas e, consequentemente, ocorreu o fechamento de vários estabelecimentos. Então nós vamos revitalizar aquele local e também o primeiro quarteirão da rua Santa Catarina. Tudo isso já foi discutido de forma democrática com a Associação Comercial”.





Saev Ambiental

Sobre a Saev Ambiental, que tem como superintendente Waldecy Bortoloti, Dado falou sobre a implantação do programa de padronização de podas de árvore com serviço gratuito, que já está com o projeto de lei em elaboração. “O plantio de 10 mil árvores também vale ser ressaltado. O superintendente adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Marin, disse que elas serão plantadas na área urbana no período de 100 dias”. comemorou.





Direitos Humanos

Os programas Votuporanga em Ação I e II, da Secretaria de Direitos Humanos, de Emerson Pereira, foram destacados pelo prefeito. “Já temos 400 inscritos nos programas neste primeiro mês do ano. São 200 vagas oferecidas, isso significa que vamos conseguir ajudar metade dessas pessoas e elas terão uma vida mais digna”.





Trânsito, Transporte

e Segurança

Na Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, que tem como secretário Jair de Oliveira, Dado destacou os pontos de ônibus. “Novos pontos e mais abrigos serão construídos, temos uma cidade com o clima muito quente, então todos os pontos terão abrigo nesses quatros anos de governo”.

Assistência Social

Na área de Assistência Social, secretaria administrada pelo ex-vereador Serginho da Farmácia, Dado falou sobre a ampliação de recursos para as entidades. “Além do pouco mais de R$ 1 milhão que já são repassados, teremos mais R$ 1 milhão para investir nesta área tão importante”.





Fundo Social de Solidariedade

No FSS, o prefeito explicou sobre o projeto que está em andamento, o Castramóvel para castrar animais de rua. “Estamos pesquisando as condições, preços e identificando essa possibilidade”. De acordo com Dado, a primeira-dama, Mônica Pesciotto de Carvalho, ama os animais e muitos outros projetos voltados à proteção da vida animal serão colocados em prática.





Cultura e Turismo

Sobre a Secretaria de Cultura e Turismo, Dado relembrou a visita do Secretária de Estado do Turismo, Lourenço Benko. “Ele elogiou o projeto para o credenciamento de Votuporanga como Município de Interesse Turístico feito pela secretária Silvia Stipp e a sua equipe. Temos certeza que ótimos resultados virão para a cidade”.





Obras

Na Secretaria de Obras, que é de responsabilidade do ex-vereador Gilmar Aurélio, o Gaspar, o prefeito falou sobre a operação tapa-buraco, que já está em execução pelas ruas da cidade. Outro assunto destacado foi o prolongamento da avenida Wilson Foz. “A licitação já está concluída e só falta eu assinar a ordem de serviço. Essa obra é muito importante para o anel viário que vai ser construído na avenida Mário Pozzobon”.