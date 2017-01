A obra de recapeamento da vicinal Adriano Pedro Assi, a Estrada do 27, está orçada em cerca de R$ 5 milhões

publicado em 27/01/2017

O contrato entre Prefeitura de Votuporanga e Noromix foi assinado na tarde de ontem em reunião no Paço Municipal

Parece que chegou ao fim a novela sobre a obra da vicinal Adriano Pedro Assi, a popular Estrada do 27. Na tarde de ontem, em seu gabinete, o prefeito João Dado e a empresa vencedora da licitação, a Noromix, assinaram o contrato para o início dos trabalhos.

Secretários municipais, vereadores, o ex-prefeito Junior Marão e o deputado estadual Carlão Pignatari também participaram do ato. Sérgio Luis Chiquetto, administrador da Noromix, representou a empresa.

Leonardo da Silva Brigagão, o Chandelly Protetor (PTC), Daniel David (PV), Gilberto Aparecido de Oliveira, o Giba (SD), Vander Marcelo Coienca (PMDB), Rodrigo Antonio Barros Vieira da Silva, o Rodrigo Beleza (SD), Hery Waldir Kattwinkel Junior (PTC), Valentim Elcio Curti (SD) e o presidente da Câmara, Osmair Ferrari (PP), acompanharam a assinatura do contrato.

Primeiro a falar, Dado ressaltou que a assinatura do contrato é a concretização de um trabalho de muito tempo. Ele destacou a importância do ex-prefeito Junior Marão para o convênio com o Governo do Estado. “Essa realização é resultado da soma dos esforços de muitas pessoas”, comentou.

Osmair Ferrari parabenizou o atual e o ex-prefeito e destacou que a obra é uma grande e esperada conquista, que beneficiará toda a região, principalmente as pessoas que precisam trafegar pela estrada.

Já o administrador da Noromix, Sérgio Luis Chiquetto, destacou que o trabalho na Estrada do 27 promete ser muito árduo.

O prefeito Dado explicou que uma equipe da Prefeitura já iniciou o trabalho de limpeza e preparação da área para o início das obras, que podem começar imediatamente pela empresa responsável, conforme as condições climáticas permitirem. Serão recuperados 19,5 quilômetros no perímetro de Votuporanga, até a divisa com Sebastianópolis do Sul.

Cerca de R$ 5 milhões serão investidos na melhoria, sendo R$ 2 milhões liberados pelo Governo do Estado de São Paulo, R$ 1 milhão pela Prefeitura e outros R$ 2 milhões pela Usina CofcoAgri (Unidade de Sebastianópolis do Sul).

Dado solicitou agilidade à empresa Noromix Concreto. “O prazo previsto em contrato é de um ano, mas acreditamos que se as condições climáticas forem favoráveis é possível que a empresa execute o serviço em seis meses ou até antes”, disse o prefeito.