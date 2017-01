Como o projeto já havia sido amplamente discutido, os parlamentares não usaram a palavra para comentar a medida

publicado em 24/01/2017

Todos os vereadores votaram a favor da proposta de reajuste dos servidores

O principal projeto a ser votado na 1ª Sessão Ordinária de 2017, na noite de ontem, era o que concede reajuste de 8% aos servidores públicos municipais e extingue o 14º salário. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Como o projeto já havia sido amplamente discutido, os parlamentares não usaram a palavra para comentar a medida, e a votação foi rápida. O projeto foi enviado para a Casa na última quinta-feira. Sobre o fim do 14º, o Executivo esclareceu que “é de conhecimento de todos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Supremo Tribunal Federal vêm decretando inconstitucionalidade das leis que criaram o 14º salário”.

Além de tratar sobre o 14º, o projeto concede aumento de 8% aos servidores públicos municipais, extensivo a aposentados e pensionistas.

Havia uma possibilidade do aumento ser de 10%. No encontro entre servidores e o prefeito João Dado, foi sugerido 10% de reajuste, e o chefe do Executivo ficou de pensar. No entanto, na semana passada a Prefeitura informou que a proposta de conceder maior percentual do aumento foi minuciosamente estudada pela equipe responsável pelas finanças do município. “Tal decisão iria comprometer o equilíbrio financeiro da Prefeitura, por isso decidiu-se por manter a viável proposta dos 8%”, explicou a Administração Municipal.