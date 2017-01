Atualmente, o serviço varia entre R$12, R$24 e R$37; dentro de 60 dias também serão feitas limpezas de caixas d’água

publicado em 07/01/2017

Afirmação é do novo superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti

Da Redação





Um assunto que causou po lêmica no último ano deve ser solucionado nesta gestão do prefeito João Dado. Na manhã de ontem, em entrevista ao A Cidade, o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, de 74 anos, que atuou durante quatro anos como vice-prefeito de Votuporanga, na gestão do ex-prefeito Junior Marão, e assumiu o cargo que anteriormente era de Oscar Guarizo, anunciou que o serviço de poda de árvore será gratuito a partir deste mês. Ele ainda afirmou que o serviço gratuito de limpeza de caixas d’água começa dentro de 60 dias.

“O prefeito me convidou para que fosse superintendente da Saev Ambiental e pediu algumas coisas que prometeu em campanha. Então seria a poda de árvore gratuita, que já vamos começar sem custos para os proprietários ainda neste mês, e também a limpeza, dentro de 60 dias, das caixas d’água”, afirmou.

Para que o serviço comece a ser feito sem custos, na próxima semana um projeto de lei será enviado à Câmara de Vereadores para análise e votação. Atualmente, ele varia entre R$12, R$24 e R$37, dependendo do tamanho da espécie.

Já o serviço de limpeza de caixa d’água pela Saev Ambiental nunca foi realizado pela autarquia, segundo a Prefeitura de Votuporanga. “A Saev Ambiental está elaborando um estudo para analisar a viabilidade”, explicou.