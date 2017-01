Secez orienta que para evitar proliferação dos moluscos, terrenos baldios e quintais devem estar sempre limpos

publicado em 06/01/2017

Controle periódico é fundamental e deve ser feito sempre que caramujos forem encontrados

Aline Ruiz

aline@acidadevotuporanga.com.br





Com o período de chuvas de verão, a população de Votuporanga também precisa lidar com outro problema: o aumento nos casos de aparecimento dos caramujos africanos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez), nesta época do ano em que o calor e a chuva são frequentes, os caramujos saem para se alimentar e se proliferar. Para evitar a ocorrência destes moluscos, é necessário a limpeza dos quintais e dos terrenos baldios, e o acúmulo de lixo nestes locais.





Coleta

O Secez está atendendo a notificações (pedido de visita do morador) e orientando com procedimentos de limpeza e manejo do quintal, e como coletar corretamente os caramujos nos quintais. Em caso de dúvida, o telefone do Secez é o 3421-5574.

A coleta deve ser feita sempre de manhã ou bem à tarde, utilizando luvas de borracha ou similar.Os caramujos devem ser colocados dentro de sacolas plásticas ou baldes, jogando por cima deles sal ou cal virgem. Os sacos devem ser fechados e colocados para que o pessoal da coleta de lixo faça o recolhimento.

O controle periódico é fundamental e deve ser feito sempre que novos caramujos forem localizados. Um único caramujo pode colocar até colocar 400 ovos por cada desova, acarretando uma rápida e nova infestação do ambiente.

Venenos e moluscicidas não são indicados, pois são muito tóxicos e outros animais ou pessoas podem ser contaminados, e até morrer. Caso ocorra contato com a pele, é necessário lavar o local com água e sabão.





Higienização

De acordo com informações da Fundação Osvaldo Cruz, os moluscos quando contaminados podem transmitir a meninigite eosinofílica e angiostrongiliase abdominal (perfuração intestinal) por meio do contato dos caramujos com alimentos que poderão ser ingeridos pelo ser humano.

Por esse motivo, os procedimentos recomendados para higienização de verduras, frutas e legumes consumidos crus em áreas com caramujo são: lavar bem os alimentos em água corrente e deixá-los de molho por 30 minutos em uma colher (sobremesa) de água sanitária em 1 litro de água filtrada.