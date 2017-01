Atividades de férias são oferecidas pela Prefeitura de Votuporanga com objetivo de despertar o gosto pela música

publicado em 17/01/2017

Depois de concluída a oficina de instrumentos de cordas friccionadas, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo, oferece aulas gratuitas de flauta doce nesta quarta e quinta-feira (18 e 19/1), das 14h às 17h. A ação faz parte de uma série de oficinas destinadas a pessoas de qualquer idade com objetivo de despertar o gosto pela música.

As aulas são no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado no Parque da Cultura, com inscrições gratuitas que podem ser feitas momentos antes do início das aulas.

Segundo o coordenador e também professor do projeto Mazinho Sartori, “o objetivo é oferecer uma atividade lúdica e de entretenimento, sobretudo, aos estudantes no período de férias escolares, e ao mesmo tempo aproximá-los do universo desta arte por meio de uma iniciação musical direcionada”.

Além da flauta doce e dos instrumentos de cordas - cujas aulas aconteceram na última semana -, o projeto também abrangerá percussão popular/bateria. “Formamos um grupo bastante heterogêneo nas oficinas de instrumentos de cordas. Tivemos alunos sem conhecimento algum e outros que já estavam familiarizados com alguns equipamentos musicais. A experiência foi muito produtiva”, explicou o professor.

Com duração de três horas para cada oficina, os conteúdos são específicos para diversos níveis de conhecimento. A faixa etária é livre e não há necessidade de o aluno levar instrumentos. Para a secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, as oficinas também permitirão que a população possa conhecer o espaço apropriado para o exercício de vários segmentos culturais e artísticos. O Centro de Cultura e Turismo apresenta auditórios e salas multifunções para inúmeras atividades.





SERVIÇO





Oficinas Musicais de Janeiro





Flauta Doce: dias 18 e 19 de janeiro – 14h às 17h





Percussão popular/Bateria: dias 27 e 28 de janeiro – 14h às 17h





Local: Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” - Parque da Cultura





Endereço: Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 - Jardim Alvorada, Votuporanga – SP





Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, sábado e domingo, das 15h às 21h