O conhecido Edinho Japonês sofreu uma parada cardíaca no último dia 14 enquanto pedalava na vicinal de Valentim Gentil

publicado em 25/01/2017

Após o susto, Edinho Japonês, ao lado da esposa e da filha, garante que está 100% e não vê a hora de voltar a pedalar (Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

aline@acidadevotuporanga.com.br

Após o susto, agora é só agradecimentos na vida de Fernando César Watanabe, de 54 anos, conhecido como Edinho Japonês, que teve alta médica da Santa Casa de Votuporanga ontem (24) e passa bem. Edinho sofreu uma parada cardíaca no dia 14 de janeiro, enquanto pedalava com um grupo de amigos na vicinal de Valentim Gentil. Em conversa com o A Cidade, o ciclista contou detalhes de como tudo aconteceu e revelou que não teria sobrevivido sem a ajuda dos amigos nos primeiros socorros.

Era para ser mais um passeio rotineiro do grupo votuporanguense Bike Terra, mas um acidente atrapalhou os planos do conhecido Edinho Japonês. “Pedalo há mais de 20 anos com esse grupo, todas as quartas e sábados nós saímos para pedalar e, neste dia, quando estávamos fazendo o retorno na vicinal de Valentim Gentil, eu dei um grito e caí. Só isso que eu lembro”, disse.

A esposa de Edinho, Silvana Lúcia Teixeira Watanabe, contou os momentos seguintes do acidente. “Eu não estava com ele, isso foi o que os amigos dele me contaram. No momento que ele caiu, eles não sentiram mais o coração do Edinho pulsar, foi aí que eles deram início na massagem cardíaca e na respiração boca a boca, fizeram isso até o resgate chegar”.

Edinho e a esposa contaram que se não fosse os primeiros socorros feitos pelos amigos ele não estaria aqui hoje. “É até importante comentar isso, porque é uma coisa simples e que pode salvar uma vida, se não fosse por eles eu nem sei o que seria de mim. Inclusive, depois desse ocorrido, o Dr. José Guilherme vai dar uma aula para o nosso grupo de primeiros socorros, acho que todo mundo que pratica esporte precisa estar preparado para isso”, falou Edinho.

Na casa de Edinho todo mundo é fã de pedalar, inclusive, ele garantiu que não foi isso que fez com que ele passasse mal. “Fiz um check-up em dezembro e não deu nada, mas após esse ocorrido, fiz um cateterismo e descobri que eu tinha três veias entupidas, que pode ser um problema tanto hereditário como também por causa da minha origem, que é oriental, é muito comum que isso ocorra”, explicou o ciclista, que assume que não vê a hora de voltar a pedalar com os amigos.

Edinho foi submetido a uma cirurgia de sete horas na Santa Casa de Votuporanga no último dia 18. Ele revelou que teve medo momentos antes de entrar no centro cirúrgico, mas seguiu em frente com o suporte da esposa. “Após todos os exames realizados e a descoberta das veias entupidas, fiz essa cirurgia. Antes eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas na quarta-feira, quando fui fazer a cirurgia ponte de safena, senti medo, mas não desisti”.