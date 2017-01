A Prefeitura de Votuporanga iniciou nesta terça-feira (11/1) a primeira operação tapa-buracos do ano nas ruas da cidade. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, é realizada prioritariamente em ruas e avenidas centrais e em pontos críticos, se estendendo também por todos os bairros.

O secretário de obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar, disse que as equipes começaram pela rua Minas Gerais com recorte no entorno do buraco preparando-o para receber a nova massa asfáltica. “O serviço tem início com o recorte da área ao redor do buraco, remove-se por completo o pavimento comprometido, sem danificar o que não deve ser removido, e logo após colocamos a massa asfáltica. Realizando o processo dessa maneira, evitamos a formação de trincas e fissuras que interferem diretamente na qualidade da via e nas boas condições de tráfego”, esclarece. Devido ao período de chuvas não há previsão para a conclusão dos serviços, embora a proposta é dar sequencia à intervenção até a solução do problema. “Pedimos a atenção dos motoristas e pedestres ao cruzar as vias que passam por reparos. A compreensão da população é muito importante para que possamos executar todas as etapas”, pede Gaspar.

Quem quiser comunicar a existência de buracos e solicitar a avaliação e o reparo da via pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo 0800-770-3590.