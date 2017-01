De acordo com a pasta, as chuvas da semana passada prejudicaram o andamento dos trabalhos

Avenida 9 de Julho é um dos locais com buracos na cidade

A operação tapa-buraco que teve início no começo deste ano em Votuporanga retoma nesta semana, segundo a Secretaria de Obras do município. De acordo com a pasta, as chuvas da semana passada prejudicaram o andamento dos trabalhos.

A ação é realizada prioritariamente em ruas e avenidas centrais e em pontos críticos. De acordo com a pasta, a operação acontece permanentemente. “De acordo com a necessidade, ela é estendida por todos os bairros da cidade, iniciando pelas ruas que mais precisam da melhoria”, afirmou a pasta em nota.

O trabalho começou neste mês na região central, pela rua Minas Gerais, com recorte no entorno do buraco, preparando-o para receber a nova massa asfáltica, que deve garantir a qualidade da via e boas condições de tráfego aos motoristas votuporanguenses.

Quem quiser comunicar a existência de buracos e solicitar a avaliação e o reparo da via pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo 0800-770-3590.

