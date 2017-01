A posse dos novos secretários e superintendentes será realizada às 8h30, no gabinete do prefeito João Dado

O prefeito de Votuporanga, João Dado, dará posse aos novos secretários e superintendentes da Prefeitura Municipal. A solenidade será na manhã de hoje (6), às 8h30, no Gabinete do Prefeito – Paço Municipal, localizado na rua Pará, 3227.

O governo do prefeito João Dado (SD), que tem como vice Renato Martins (SD), teve as suas primeiras surpresas logo no anúncio de quem ocuparia os cargos de secretários de Votuporanga. As Secretarias de Assuntos Jurídicos, Finanças e Desenvolvimento Urbano deixaram de existir. As novas criadas foram Procuradoria Geral do Município, Planejamento, Fazenda e Departamento de Controladoria Geral, além do cargo de Superintendente Adjunto.