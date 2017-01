De acordo com a nova secretária de Educação, parcerias serão feitas para contribuir com o aprendizado dos alunos

publicado em 08/01/2017

A secretária de Educação, Encarnação Manzano, tomou posse na última sexta-feira

Aline Ruiz

Encarnação Manzano foi a escolhida para substituir a secretária de Educação Silvia Rodolfo no governo do chefe do Executivo João Dado. Na manhã da última sexta-feira (6), ela e os demais secretários tomaram posse no Gabinete do Prefeito. Em conversa com o A Cidade, a titular da pasta falou sobre o planejamento dos primeiros 100 dias de trabalho à frente da Educação de Votuporanga. De acordo com ela, parcerias em novos projetos serão lançadas para contribuir com o ensino e a qualidade de vida dos alunos da rede municipal de ensino.

Segundo a secretária de Educação, para esses 100 primeiros dias foi feito um planejamento para resolver questões sobre o início das aulas. “Estamos organizando os pedidos de licitações dos uniformes, que neste ano vão mudar um pouquinho, e também do material didático para os alunos”, contou.

Sobre as novas parcerias em projetos, Encarnação falou sobre atendimento móvel odontológico e oftalmológico. “Essa nova implementação já foi anunciada nesta semana pelo prefeito João Dado e é muito interessante. A parceria com a Secretaria de Saúde vai disponibilizar uma unidade móvel para atender as crianças da rede municipal de ensino”, comentou. O outro projeto listado pela secretária foi o Arte da Escola, que terá parceria com duas Secretarias, a de Cultura e a de Esporte.

A titular da pasta ressaltou ainda que nestes primeiros dias a Secretaria de Educação também sofrerá uma reestruturação. “Teremos algumas perdas dentro da pasta”, afirmou.





Vagas em creches

Questionada sobre as vagas em creches, assunto sempre levantado em sessões da Câmara Municipal devido às constantes reclamações da população, Encarnação afirmou que atualmente não há nenhum tipo de problema em relação a isso. “Agora com o início das aulas poderemos analisar melhor esse assunto, porque ainda não sabemos se teremos muita procura”, disse.