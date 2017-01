Na manhã de ontem, o presidente da Seccional São Paulo da OAB Marcos da Costa, visitou a Casa do Advogado de Votuporanga

publicado em 21/01/2017

Marcos da Costa, presidente da Seccional São Paulo da OAB

Da redação





Na manhã de ontem, o presidente da Seccional São Paulo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Marcos da Costa, visitou a Casa do Advogado “Dr. Ultimatum Fava” de Votuporanga e foi recepcionado por diversos profissionais da área. Marcos da Costa veio acompanhado do presidente da Comissão de Assistência Jurídica da OAB SP, Aislan de Queiroga Trigo, e do secretário adjunto da Caasp, Alexandre Ogusuku.

Segundo o presidente da OAB local, Adelino Ferrari Filho, a visita foi uma cortesia para tratar de diversos assuntos. Ele ainda falou da importância da visita. “A visita do nosso querido presidente é de muita importância para a 66ª Subsecção da OAB, em Votuporanga. Mostra o respeito que tem pela Subsecção local, saindo da capital para conversar com os colegas advogados e evidentemente ouvir nossas modestas reivindicações. Além disso, ele trouxe as novidades da OAB SP para todo o interior do estado”, explicou.