publicado em 03/01/2017

A reunião ocorreu no Plenarinho, na segunda-feira (2)

Mesmo em período de recesso legislativo, a Câmara Municipal de Votuporanga continua em ritmo acelerado em suas ações e trabalho diário. Após a concorrida Sessão de Posse do prefeito João Dado, do vice Renato Martins e dos vereadores, a Câmara voltou suas ações para o trabalho legislativo e, já na segunda-feira (2), o presidente da Casa de Leis, vereador Osmair Ferrari, reuniu os demais colegas para definir diversos pontos deste início de gestão legislativa.

E o principal foco desta reunião foi a formação das Comissões Permanentes do Legislativo que terão a incumbência de apresentar os pareceres técnicos de todos os projetos de leis enviados pelo Executivo e do próprio Legislativo. As comissões internas da Casa de Leis têm a função principal de apresentar pareceres técnicos e jurídicos, analisar, discutir todas as matérias enviadas pelo prefeito João Dado e também os projetos de autoria dos próprios vereadores.

A Câmara Municipal possui sete comissões internas: Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas; Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social; Defesa do Consumidor e dos Direitos Humanos; Defesa e Direito dos Animais; Ética e Decoro Parlamentar.

Sem um parecer de cada membro da comissão interna, o projeto não pode ser colocado em votação em plenário e discutido pelos vereadores. Os integrantes das comissões também têm o poder de convocar e convidar secretários, assessores municipais e demais dirigentes públicos para falar sobre a matéria que será colocada em discussão.

Na reunião desta segunda-feira, o presidente Osmair Ferrari agradeceu a presença de todos os colegas e colocou em votação os cargos de cada comissão interna.