publicado em 23/01/2017

Estação de trem em Votuporanga

Da redação

N. S. M., de 25 anos, foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, após passar por um procedimento cirúrgico na Santa Casa de Votuporanga. Segundo o hospital, ela foi transferida por volta das 22h.

A paciente foi atingida por um trem na tarde de ontem no bairro Sonho Meu, em Votuporanga. Ela foi socorrida pelo SAMU e deu entrada no Pronto Socorro da cidade ontem, por volta das 15h32.

“No momento da transferência para o Hospital de Base, o seu estado de saúde era considerado estável”, afirmou a Santa Casa, em nota.

De acordo com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, o estado de saúde da paciente é estável. "Ela sofreu apenas um trauma no pé direito", informou o HB.