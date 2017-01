O local deve ser transferido para o prédio da Fuvec, onde funcionava o Senai/Cemad

publicado em 07/01/2017

Espaço Empresarial funciona atualmente no bairro Estação

Aline Ruiz

Rolandinho Nogueira to mou posse na manhã de ontem como o novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga. Em entrevista para o A Cidade, o titular da pasta já revelou alguns planos que pretende colocar em prática. Um deles é levar o Espaço Empresarial para o prédio da Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura (Fuvec), assim como o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Segundo ele, a mudança fará com que a Prefeitura economize um valor anual de R$ 150 mil.

O prédio da Fuvec, localizado na rua Barão do Rio Branco, abrigava a sede do Senai/Cemad, que a partir deste mês passou a funcionar em um imóvel ao lado da escola Sesi, na Zona Sul. Com a desativação, o prédio fica livre para abrigar novos investimentos.

De acordo com Rolandinho, a intenção é levar para o local o Espaço Empresarial, que hoje funciona no bairro Estação. “A nossa ideia inicial é que isso ocorra, mas estamos ainda nas tratativas junto a Fuvec, que é a responsável pelo imóvel”, explicou.

O secretário acredita que o local está pronto e que tem toda a estrutura necessária para atender o Espaço Empresarial. “Inclusive, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico poderia também passar a ocupar aquele prédio”, revelou.

Com isso, segundo Rolandinho, seria possível prestar um atendimento melhor para a população em um prédio mais adequado. “É uma possibilidade que deve acontecer, mas ainda estamos em conversa e nos organizando da melhor forma”.