Segundo os munícipes, há meses o local não é limpo e está abandonado

publicado em 31/01/2017

Segundo uma moradora, a “praça está abandonada há meses”

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Moradores reclamaram nas redes sociais sobre o estado de uma praça localizada no Parque das Nações, em Votuporanga. De acordo com os munícipes, há meses o local não é limpo e está abandonado.

Uma mulher reclamou da situação: “nossa praça está abandonada há meses. Não temos Associação de Bairro e nenhum representante para nos ajudar”. A moradora alertou ainda que o “Parque das Nações pede socorro”.

Já de acordo com a Prefeitura, desde os primeiros dias da nova gestão uma força-tarefa é realizada para limpeza de praças e áreas verdes públicas no município. “As equipes que executam este serviço foram reforçadas com pessoal e equipamentos, com objetivo de agilizar os trabalhos e oferecer o máximo de eficiência”, explicou.

Ainda conforme o Executivo, a praça em questão está prevista no cronograma de limpeza para início de março. O local estava sob responsabilidade da iniciativa privada, por meio do programa Adote o Verde. Porém, foi devolvida para a municipalidade e passou a integrar o calendário junto com as demais praças da cidade.

Até o momento, os trabalhos de roçagem, poda e limpeza já percorreram as praças Frei Arnaldo, Faustino Puga Friosi, Vereador Viana Filho, João Braga, Santos Reis, Matriz, São Bento, Santa Luzia, o Parque Santa Amélia, a praça do parque saúde (conhecida como praça da UPA), o Sistema de Lazer Amadeo Ferrari e o campo da Ferroviária.