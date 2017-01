Segundo informações da Prefeitura, o projeto de monitoramento está sendo desenvolvido para garantir a segurança da população

publicado em 31/01/2017

Projeto para inibir atos de depredação e vandalismo está sendo desenvolvido pela Prefeitura

Da Redação





Na tribuna, durante Ses são Ordinária da Câmara Municipal, no último dia 23, o vereador Rodrigo Beleza indicou ao Poder Executivo a instalação de câmeras de monitoramento no Parque da Cultura com o objetivo de inibir atos de vandalismo no local.

Em sua justificativa, o vereador afirma que a medida pode até “mesmo contribuir na identificação de vândalos”. O pedido foi feito para a Prefeitura de Votuporanga para que, por meio da Secretaria responsável, atenda ao pleito.

Segundo o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, uma das determinações do prefeito João Dado é que o monitoramento seja ampliado por toda a extensão do Parque da Cultura. “O projeto está sendo desenvolvido tendo em vista que esta solução é eficaz para inibir atos de depredação e vandalismo, e, sobretudo, garantir a segurança da população”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança afirmou ainda que, no sentido de levar mais segurança ao Parque, nos primeiros dias de governo foi conquistada junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo a ampliação do horário de policiamento ostensivo no local. “Desde o início deste mês, homens da Polícia Militar com o apoio de uma viatura permanecem no local das 16h às 4h, garantindo mais tranquilidade aos visitantes. Esta atuação dos policiais se dá através do Dejem, a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar”, explicou.





Vandalismo

Na primeira semana de 2017, a Prefeitura registrou a ação de vândalos no Parque da Cultura, onde foram destruídos 16 sinalizadores e duas lixeiras. O prejuízo foi de quase R$ 2,3 mil. Novos dispositivos foram instalados em seguida no local pela Prefeitura e pela Saev Ambiental.





Centro de Informações Turísticas

Ainda para garantir a segurança, foram instaladas no CIT, o Centro de Informações Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, que funciona anexo ao Parque da Cultura, câmeras de monitoramento. Ao todo, são oito equipamentos de vigilância que estão em funcionamento, segundo a Prefeitura de Votuporanga.