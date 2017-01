Em viagem a São Paulo, prefeito conseguiu anuência do ministro para emendas parlamentares; Clínica da Mulher e da Criança será uma das benfeitorias instaladas com recursos federais

publicado em 11/01/2017

Em entrevistas e reuniões como prefeito de Votuporanga, João Dado tem afirmado que saúde pública é a sua área de maior prioridade. Nesta terça-feira (10/1), na primeira viagem oficial como chefe do executivo, o prefeito recebeu a anuência do ministro da Saúde, Ricardo Barros, para a destinação de R$ 2,9 milhões em emendas voltadas a melhorias à saúde do município.

O valor será conquistado por meio de emendas parlamentares propostas para Votuporanga pelos deputados federais Fausto Pinato, Rodrigo Garcia, Guilherme Mussi e Bruna Furlan.

As propostas para utilização dos recursos foram apresentadas por Dado diretamente ao ministro numa reunião realizada no Palácio dos Bandeirantes com a presença também do governador Geraldo Alckmin e do deputado federal Fausto Pinato.

Entre as propostas do novo prefeito está a construção da Clínica da Mulher e da Criança. O valor pleiteado é de R$ 1,2 milhão, por intermédio do deputado federal, Rodrigo Garcia. A unidade fará atendimento 24 horas, mediante convênio com a Unifev e Santa Casa. No local, que deverá ser construído nas proximidades do hospital, serão oferecidos serviços de ginecologia e obstetrícia, ultrassonografias, exames laboratoriais, pediatria, entre outros. “Este é um compromisso que fizemos com a população na época da campanha política e para o qual já estamos destinando esforços. A Clínica vai nos dar mais agilidade nos atendimentos e diagnósticos e, com isso, um tratamento ainda mais eficaz às nossas mulheres e crianças”, enfatizou o prefeito.

Com o apoio do deputado Fausto Pinato, Dado também solicitou R$ 1 milhão em emendas para manutenção do sistema básico de saúde que proporcionará melhoria no atendimento da população. Outros R$ 500 mil, oriundos de emenda do deputado Guilherme Mussi, serão destinados para manutenção da rede de atendimento de saúde; e R$ 200 mil da deputada Bruna Furlan serão vinculados à manutenção das unidades básicas ou especializadas que integram o SUS. Entre as ações de manutenção, estão aquisição de material de consumo e médico-hospitalar, além de acréscimos dos valores transferidos pela União para procedimentos de média e alta complexidade.

Palácio dos Bandeirantes

Durante a viagem, Dado, juntamente com representantes da provedoria da Santa Casa, também participou de evento no Palácio dos Bandeirantes, organizado pelo Governo do Estado com o tema Reflexões sobre as Ações de Saúde. O encontro foi voltado para prefeitos dos municípios paulistas com as presenças do governador e do ministro.

A comitiva foi em busca de recursos para o hospital, onde, na ocasião, o ministro liberou uma série de recursos para diversos hospitais filantrópicos do Estado, incluindo a Santa Casa de Votuporanga, inserida no credenciamento da Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Por meio dessa conquista, o hospital receberá mensalmente o valor de R$ 170 mil para custeios de serviços. “A Santa Casa sempre precisa de recursos e diversos esforços são feitos no sentido de manter o bom atendimento prestado pelo hospital, principalmente aos atendidos do SUS”, explicou o provedor, Luis Fernando Goes Liévana, que acompanhou o prefeito em SP junto com o diretor Valmir Dornelas.