publicado em 03/01/2017

Procurado pelo A Cidade para falar sobre o seu ‘sumiço’ na votação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Mehed Meidão Slaiman Kanso (PSD) não fez rodeios: “não votaria em nenhum dos eleitos”. A eleição ocorreu na manhã de segunda-feira (1º), após a posse do prefeito, vice e vereadores eleitos.

Em conversa rápida com a reportagem, o parlamentar demonstrou que não está nenhum pouco contente com a composição da mesa que lidera as sessões da Casa de Leis. Ele observou que sair da votação é um direito seu e que resolveu fazê-lo após saber das composições já formadas antes da eleição. “Eu não votaria nele [Osmair] e também em nenhum da mesa, então, para não votar contrário, preferi sair. É um direito meu”, comentou.