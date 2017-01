"Meidão, o campeão de mandatos com 40 anos seguidos como vereador"

publicado em 31/01/2017

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) é um dos destaques de capa de uma revista de circulação em todas as cidades paulistas. Com a manchete: "Meidão, o campeão de mandatos com 40 anos seguidos como vereador", a revista Municípios editada pela Associação Paulista de Municípios, traz em sua edição de 63, uma reportagem especial com o vereador votuporanguense.

A revista traz, entre outras reportagens, entrevistas com o governador do Estado, Geraldo Alckmin, com o ex-senador da República, Eduardo Suplicy, o campeão de votos na eleição de outro passado, eleito com 301 mil votos para a Câmara Municipal de São Paulo, e ainda com o senador José Aníbal, entre outras lideranças políticas do Estado.

Em um dos trechos da entrevista com Meidão, a reportagem diz, "quando o servidor público Mehde Meidão Slaiman Kanso, assumiu o cargo de vereador pela primeira vez em Votuporanga, na década de 70, o mundo era muito diferente: O Brasil vivia o auge da ditadura militar, estava surgindo um aparelho revolucionário, o vídeo cassete e nos cinemas o sucesso era o clássico Dona Flor e Seus Dois Maridos. De 1976 até agora, o mundo mudou muito, mas na vida de Meidão só uma coisa continua igual: ele se elege e reelege. É assim durante os últimos 40 anos para, agora, se tornar o vereador com o maior número de mandatos consecutivos da história política paulista".

Meidão foi bastante cumprimentado pela reportagem, o prefeito João Dado, enviou um ofício especial parabenizando-o pelo feito e ressaltou que a parceria entre o Legislativo e Executivo é a fórmula para que Votuporanga continue no rumo certo.