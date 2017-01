Por meio da internet, uma munícipe reclamou da situação da Praça Faustino Puga Friosi

publicado em 22/01/2017

A Praça Faustino Puga Friosi é localizada ao lado do Cemitério (Aline Ruiz/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Por meio da internet, uma munícipe reclamou da situação da Praça Faustino Puga Friosi, localizada ao lado do Cemitério Municipal. O local está com mato alto e muitas pichações. A Prefeitura de Votuporanga informou que providenciará a limpeza esta semana.

Em uma rede social, a mulher deixo um recado: “meu pedido aos vereadores que, se algum poder da assistência na pracinha aqui de volta do Cemitério que está um abandono. Só é roçada em Finados”. A reportagem do jornal A Cidade esteve no local e constatou a reclamação. Há mesmo mato alto, além de muitas pichações.

A Prefeitura informou o A Cidade que limpeza de praça está prevista no calendário para ocorrer na próxima semana. “O serviço está sendo intensificado em toda a cidade. As equipes estão reforçadas com pessoal e equipamentos. A intenção é agilizar o trabalho e oferecer o máximo de eficiência”, explicou.

Ainda conforme o Poder Executivo, desde os primeiros dias do ano as equipes estão buscando solucionar casos mais urgentes de limpeza. O trabalho, por exemplo, já foi realizado em diversos locais como no Parque Santa Amélia, campo da Vila Carvalho, campo da Ferroviária, na área onde ficam os equipamentos da Patrulha Agrícola – na rua Fioravante Poiani, bairro Jardim Santos Dumont, entre outros.

A Administração Municipal está elaborando o calendário anual de limpeza de praças, canteiros de avenidas e outras áreas verdes públicas. Votuporanga conta com aproximadamente 80 espaços que exigem manutenção e reparos contínuos, como podas e roçagens.