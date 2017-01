Após a conclusão dos serviços, o fornecimento de água será gradativamente regularizado

publicado em 15/01/2017

Mais de 25 bairros de Votuporanga terão fornecimento de água interrompido hoje. O motivo da paralisação é um serviço de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Saev Ambiental, no período das 5h às 14h.

Os bairros que terão o abastecimento interrompido neste domingo são: Chácara das Paineiras, Jardim Orlando Mastrocola, Cecap II, Vila Filomena, Villágio San Remo, Residencial Ester, San Remo, Terras de São José, Jardim Santo Antonio, Jardim Paraíso, Chácara Ferrari, Vila Zan, Vila América, Vila Guerche, Recanto dos Esportes, Patrimônio Velho, Santa Luzia, Nova Boa Vista, Parque dos Estados, Vila Paes, Alberto Honório, Vila São João Batista, Vila Budin, Jardim Primavera, Jardim São Paulo, Jardim Botura, Residencial Max, Vila Nasser Marão e distritos industriais I, II, III e IV.

De acordo com o superintendente da autarquia, Waldecy Bortoloti, a parada operacional é necessária para a substituição de equipamentos elétricos responsáveis pelo sistema de recalque de água no ponto de captação. “Registramos avarias provocadas pelas recentes tempestades, com grande incidência de raios”, explicou.

Ainda conforme Bortoloti, o serviço será supervisionado por um técnico especializado, vindo da capital paulista especialmente para que os trabalhos sejam concluídos dentro do prazo previsto, sem maiores problemas para os usuários.