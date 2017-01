Consumidores encontram descontos que vão a partir de 20%; neste sábado, comércio fica aberto das 9h às 18h

publicado em 12/01/2017

As vitrines do centro e da Zona Norte de Votuporanga anunciam um período bom para os consumidores. Dezenas de lojas aproveitam o início do ano para realizar promoções, renovar o estoque e atrair clientes. Neste sábado (14/1), o comércio ficará aberto das 9h às 18h.

Mari Oliveira, da Griffe Boutique e Griffe Menswear, está animada com o período. Para atrair o público, a empresária colocou a loja toda em promoção. O consumidor encontra descontos a partir de 20%.

“Esta liquidação é muito aguardada pelos nossos clientes. Fazemos uma verdadeira liquidação de peças femininas, para limpar o estoque, por conta da chegada da nova coleção”, destaca Mari.

Na Zona Norte de Votuporanga os consumidores também já encontram preços diferenciados. Na Pimenta Rosa, por exemplo, a ação promocional começou no dia 10 e segue até o dia 20 de janeiro, oferecendo de 20% a 40% de desconto.

“O movimento já aumentou nos primeiros dias. Todas as peças estão com preços diferenciados, desde íntimas a calças e blusas, por exemplo”, explicou a empresária Thaiane Lopes.

Sábado tem comércio aberto até 18h

Por ser o segundo do mês, neste sábado (14/1) o comércio ficará aberto em horário especial, das 9h às 18h. A iniciativa da ACV – Associação Comercial de Votuporanga busca proporcionar um tempo a mais para que a população de Votuporanga e região possam fazer suas compras e, consequentemente, para que os lojistas também aproveitem essa oportunidade de venda.

“Nossos lojistas aproveitam bem este período, chamando a atenção do cliente, que está em busca de produto de qualidade e preço bom. Afinal, encantar o consumidor é o que se tornou ainda mais essencial nos tempos atuais”, comentou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.