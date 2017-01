Ação em prol do HC de Barretos – Pio XII será em março deste ano; prefeito buscará a colaboração necessária ao evento

publicado em 18/01/2017

O prefeito João Dado recebeu na manhã desta quarta-feira (18/01) em seu gabinete o coordenador do Hospital do Câncer - Pio XII em Votuporanga, Antônio Carlos Curti juntamente com a comissão organizadora do Leilão Direito de Viver no município, composta por Ademir Simonato, Carlos Polaquini e Vande de Fátima Barretta.

A 6ª edição do evento, já tradicional na cidade, será em março deste ano, na Paróquia Senhor Bom Jesus, a partir das 10h.

Todo recurso arrecadado é em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Para o prefeito, o leilão tem um papel importante na manutenção dos serviços do HC de Barretos que atende pacientes de Votuporanga e de todo país. “O Pio XII oferece este serviço que é fundamental na vida dos cidadãos. A maioria não teria condições de pagar o tratamento e através do Hospital, há grandes possibilidades de cura. A ação voluntária de cada doador, de cada cidadão nesta causa tem salvado milhares de vidas”, afirma o prefeito.

Servidores da Prefeitura serão convidados a colaborar com o Leilão por meio de doações e participação no evento.

As doações da comunidade ao Leilão podem ser feitas através do (17) 3421-6263, 3426-5500, 98131-8677 ou 99789-3974.





6º Leilão Direito de Viver – 12 de março de 2017





Local: Paróquia Senhor Bom Jesus (Centro de Evangelização)