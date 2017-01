Uma decisão da Justiça determinou o bloqueio de bens, em até R$ 78 mil, de quatro pessoas e de três empresas do município

publicado em 05/01/2017

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (4) no site do Mi nistério Público. A nova administração da prefeitura de Valentim Gentil disse que vai se inteirar do processo para falar sobre o caso.

A liminar também deixa indisponível o espólio do ex-secretário de planejamento do município, José Carlos de Oliveira Medeiros, que morreu em 2015. Segundo o MP, os suspeitos tinham um esquema para aprovar ilegalmente candidatos em concursos públicos e processos seletivos de prefeituras e câmaras municipais.