Municípios que fazem parte da Comarca de Votuporanga anunciaram no último domingo (1°) o novo presidente da Câmara Municipal de cada cidade

publicado em 03/01/2017

Júlio César Grassato (PSD) e João Carlos Rodrigues (PSDB)

Aline Ruiz





Além de Valentim Gentil, outros dois municípios que fazem parte da Comarca de Votuporanga anunciaram no último domingo (1°) o novo presidente da Câmara Municipal de cada cidade. Em Álvares Florence o vereador Júlio César Grassato (PSD), 58 anos, foi eleito por cinco votos a favor e quatro contra. Já em Parisi, o vereador eleito com mais votos nas eleições de 2016 foi quem conquistou a vaga da presidência, João Carlos Rodrigues (PSDB), 48 anos.

Em conversa com o A Cidade, Júlio César Grassato, que está em seu oitavo mandato consecutivo, revelou que a experiência vale muito quando se fala em conquistar a presidência da Câmara. “Já fui quatro vezes presidente da Casa de Leis de Álvares, as pessoas têm confiança no meu trabalho e isso conta muito”, disse.

Para ele, o lema do Legislativo para este ano será economia. “Os meus colegas vereadores e eu precisamos trabalhar de uma maneira eficiente junto ao Executivo, mas também precisamos economizar, já que o momento atual não está favorável”, revelou.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Álvares Florence ficou da seguinte forma: Presidente – Júlio César Grassato; vice-Presidente – Zico da Farmácia; 1º secretário – Dra. Sara; 2º secretário – Jairzinho.





Parisi

O presidente eleito no município de Parisi, João Carlos Rodrigues, também possui experiência, já que ocupou a presidência duas vezes. “Estou no meu quinto mandato e sei que como presidente posso fazer muito mais pela minha cidade. Nasci e fui criado aqui, tenho muito conhecimento e sei o que a cidade precisa. Agora é trabalhar e conquistar o que for de melhor para Parisi”, falou.