publicado em 11/01/2017

Juarez Lino em entrevista para a Rádio Cidade

Aline Ruiz

A partir de agora, toda a responsabilidade pelos trabalhos realizados pela Associação Antialcoólica de Votuporanga fica a cargo de Juarez Lino, que assumiu na noite de ontem a presidência da entidade para o mandato que segue até o ano de 2018.

O novo presidente da Associação Antialcoólica faz parte da entidade há 20 anos e esta é a terceira vez que ele assume o cargo. Juarez contou que foi alcoólatra por vários anos. “Neste período perdi meu dois filhos e diversas oportunidades que a vida me ofereceu. Bebia dois litros de pinga por dia, eu costumo dizer que eu não vivia, eu vegetava”, disse em entrevista para a Rádio Cidade.

Para o trabalho como presidente, Juarez contou que quer voltar com a união dos participantes da associação e suas respectivas famílias por meio de eventos. “Nas duas vezes que fui presidente eu fiz muitas confraternizações com os participantes e os seus familiares. Acredito que isso é muito importante e quero que isso volte a acontecer com frequência”, comentou.

Acompanhado por Juarez, Wilson Roberto Toloni, que é responsável pelas relações públicas da diretoria da Associação Antialcoólica, também falou sobre os trabalhos realizados na entidade. Ele, que faz parte da entidade há 13 anos, explicou que para iniciar o tratamento, a pessoa precisa querer. “Assim como o usuário de drogas, o alcoólatra precisa decidir parar de beber, se não quiser, não conseguimos fazer nada. Se resolver sair deste mundo, nós colaboramos com ele”, disse.





Reuniões

A Associação Antialcoólica de Votuporanga existe desde o dia 16 de março de 1980, por ela já passaram mais de quatro mil pessoas. As reuniões acontecem de terça e sexta-feira, às 20h, com a frequência média de 80 a 100 participantes cada.