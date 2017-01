Menino nasceu às 03h43 deste domingo (1º) no Hospital. Bebê é o segundo filho da estudante Jaine Duarte da Silva, de 16 anos

publicado em 02/01/2017

João Miguel Duarte de Niz é o nome do primeiro bebê nascido em 2017 na Santa Casa de Votuporanga. Ele nasceu de parto cesárea, às 03h43 de domingo (1º), pesando 3,310 kg e medindo 49 cm. João é o segundo filho da estudante Jaine Duarte da Silva, de 16 anos, de Riolândia.

Jaine já é mãe de Isabella Duarte de Niz, de 2 anos e meio, nascida em novembro de 2014. A chegada de João Miguel estava programada apenas para o dia 10 desse mês, mas de acordo com a mãe, ela começou a sentir dores na noite de sábado (31), que foram se intensificando, até que às 00h, ela deu entrada no Hospital para dar à luz.

“Foi uma emoção muito grande para mim. A gente estava esperando ele para terça-feira que vem e ele acabou nascendo bem no primeiro dia do ano. Passei o réveillon com dores, mas estou feliz pela chegada do meu filho.” comentou Jaine.

“É motivo de muita alegria o nascimento de uma criança. Em nome de toda a diretoria, médicos e colaboradores quero parabenizar aos pais pela chegada do João Miguel, desejamos muita saúde para ele. Só em 2016 nasceram mais de 1.500 crianças no Hospital. Esse número mostra o quanto nosso trabalho é importante e faz a diferença na vida de muita gente”, enfatiza o provedor Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha.