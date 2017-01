Prefeito e provedor da Santa Casa autorizam a continuidade dos serviços municipais de saúde sob a gerência da OSS

publicado em 26/01/2017

O prefeito João Dado assinou nesta quarta-feira (25), o aditivo do contrato que garante a continuidade do convênio celebrado em 2010 entre a Organização Social de Saúde (OSS) e Prefeitura. Com isso, os serviços públicos municipais de saúde permanecem sendo prestados pela Santa Casa de Votuporanga. O ato foi celebrado no gabinete civil e contou com a presença do provedor do Hospital, Luis Fernando Góes Liévana e demais integrantes da diretoria da instituição.

Há sete anos, a OSS, através das duas instituições administra e executa as atividades nas Unidades de Saúde, UPA 24 horas (Unidade de Pronto-Atendimento), SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e demais serviços de saúde municipais.

Através da OSS, o modelo de gestão implantado a partir desta parceria foi reorganizado e estendeu a prática da humanização aos serviços de saúde do município. Hoje, as consultas médicas são agendadas para que o paciente receba um atendimento resolutivo e preciso, voltado as necessidades do paciente. Abrange a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a manutenção e promoção da saúde, em ma estrutura física totalmente diferenciada.